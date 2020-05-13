За час карантину майже 200 тис. людей втратили роботу – Шмигаль

Під час карантину роботу втратило майже 200 тис. українців.

Про це під час засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Тільки з початку дії карантину майже 200 тис. осіб отримали статус безробітного. Тому наша мета – не тільки збереження існуючих робочих місць завдяки програмам з підтримки бізнесу, а й створення нових, – сказав Шмигаль.

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Шмигаль назвав кількість робочих місць, які хоче створити Кабмін:

у сфері будівництва та дорожньої інфраструктури – 154 тис.;

у сфері благоустрою – 150 тис.;

у сільському господарстві – 85 тис.

На кінець 2020 року рівень безробіття в Україні перевищуватиме 9%, що вище за показник минулого року. Про це заявив на засіданні міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Нагадаємо, Уряд розширив список аграрних компаній, які зможуть отримувати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами.