PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Ивано-Франковске от коронавируса умер онкохирург

В Ивано-Франковске от коронавируса умер врач-онкохирург Игорь Закала.

Медик заболел в апреле, а после ухудшения состояния здоровья его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Закала умер от осложнений, вызванных Covid-19.

Читайте: Смерть роженицы в Ивано-Франковске: у ребенка коронавируса нет

Врач имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия.

Напомним, 10 мая от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк.

Источник: Прикарпатский клинический онкологический центр

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх