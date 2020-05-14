В Ивано-Франковске от коронавируса умер онкохирург

В Ивано-Франковске от коронавируса умер врач-онкохирург Игорь Закала.
Медик заболел в апреле, а после ухудшения состояния здоровья его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Закала умер от осложнений, вызванных Covid-19.
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Врач имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия.
Напомним, 10 мая от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк.
Источник: Прикарпатский клинический онкологический центр
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