В Ивано-Франковске от коронавируса умер онкохирург

В Ивано-Франковске от коронавируса умер врач-онкохирург Игорь Закала.

Медик заболел в апреле, а после ухудшения состояния здоровья его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Закала умер от осложнений, вызванных Covid-19.

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Врач имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия.

Напомним, 10 мая от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк.

Источник: Прикарпатский клинический онкологический центр