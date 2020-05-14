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Факти / Україна

В Івано-Франківську від коронавірусу помер онкохірург

В Івано-Франківську від коронавірусу помер лікар-онкохірург Ігор Закала.

Медик захворів у квітні, а після погіршення стану здоров’я його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Закала помер від ускладнень, викликаних Covid-19.

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Лікар мав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю онкохірургія.

Нагадаємо, 10 травня від коронавірусу помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк.

Джерело: Прикарпатський клінічний онкологічний центр

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