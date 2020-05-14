12 марта в Украине ввели карантин, который впоследствии продолжали несколько раз. На данный момент карантин в Украине действует до 22 мая.

В связи с этим практически всех волнует вопрос – как гулять в карантин и правильно себя вести.

О том, какие правила и ограничения действуют во время прогулки на улице – в материале Фактов ICTV.

Во время карантина очень важно не допустить контакта с другими людьми и исключить любые риски заражения коронавирусом.

Выходить на улицу в карантин можно, однако важно всегда помнить о необходимости соблюдать дистанцию с другими людьми.

Как известно, Кабмин разрешил передвигаться по улицам группами до восьми человек.

Можно посидеть в кафе или ресторане. Сейчас разрешено находиться на летних площадках заведений до четырех человек, без учета детей до 14-ти лет.

Помните, что нужно правильно обрабатывать руки и одежду после того, как вы пришли домой.

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Также нужно правильно обрабатывать руки и одежду после того, как вы пришли домой.

Обязательно нужно надевать на прогулку маску.

Гулять в лесу, безлюдном парке или во дворе — можно. Но туда тоже нужно добраться. Для этого нужно выходить в подъезд, который является общим для всех жителей, спускаться по лестнице или в лифте.

И тут стоит помнить, что коронавирус может оставаться на различных поверхностях до девяти дней. Поэтому после прикосновений к перилам, ручкам дверей и лавочкам необходимо тщательно обрабатывать руки антисептиком.

Общаться с людьми не запрещается, однако нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Выход на улицу запрещен для тех, кто находится на изоляции после приезда из-за границы.

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