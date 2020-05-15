Дубілет показав, як українці дотримуються карантину в різних регіонах

Дмитро Дубілет представив оновлений дашборд із даними про рівень дотримання самоізоляції в Україні.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Окрім мобільних даних, ресурс Q-rating Zone також використовує інформацію з банківських карт та Apple.

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– Для цього завдяки підтримці компанії Київстар отримуємо агреговані дані абонентів. Все це справжня Big Data – точна, достовірна, анонімна.

На графіках можна ознайомитись із такою інформацією:

на великодні свята майже 60% жителів міст Київської області залишилися вдома;

найбільш дисциплінованими в вихідні дні є жителі Херсонщини – 61% з них залишався вдома щонеділі під час карантину;

найбільш “мобільними” до початку карантину були жителі Тернопільської області – тільки 23% абонентів мобільного зв’язку “подорожували” щодня менш ніж на 1 км від будинку.

Дубілет зауважив, що такий сервіс допоможе краще зрозуміти, як швидко українці зможуть повернутися до звичних темпів життя після скасування карантину.

Нагадаємо, нещодавно колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що коронавірус не вплинув на смертність в Україні. Свою думку він підкріпив графікою смертності в Україні за 2013-2020 роки.