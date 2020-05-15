Колегія Держмитслужби звільнила керівників половини українських митниць

Колегія Державної митної служби звільнила з посад керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць.

Керівник Одеської митниці отримав попередження про наступне звільнення.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, протягом останніх двох тижнів аналізували роботу кожної митниці. За результатами показників діяльності низки митниць уже можна робити висновки про неефективність їхньої роботи.

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Сергій Марченко також попередив, що це не останні кадрові ротації у митницях. Вони триватимуть доки відомство не запрацює належним чином з висококваліфікованими і доброчесними працівниками.

Нагадаємо, раніше Сергій Марченко повідомляв, що на митниці проведуть тестування кваліфікації та оновлять кадри на 40%.

Фото: Мінфін