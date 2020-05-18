18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Но в этом году из-за карантина вся программа праздника разработана в онлайн-режиме.
Поэтому музеи Киева подготовили ряд дистанционных мероприятий:
- В Литературно-мемориальном музее М. Булгакова запланированы чтения произведений писателя онлайн на разных языках мира.
- Музей украинской диаспоры в рубрике ExhibitionOnQuarantine приглашает на виртуальную экскурсию по выставке Наш Сикорский.
- На странице Музея Шолом-Алейхема запланированы онлайн-лекции Ирины Климовой Национальное искусство и Бсамим из цикла Страницы еврейской истории и культуры.
- В Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость пройдет аудиовизуальная экскурсия Тайны Косого капонира.
- Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко подготовил серию публикаций о инклюзивности на страницах в Facebook, Telegram, Instagram и на YouTube-канале.
- В Музее книги и книгопечатания Украины запланирована виртуальная экскурсия по музейной выставке Моя, твоя — наша Лина Костенко и музейный флешмоб За что я люблю Музей книги и книгопечатания на странице Facebook в рамках Ночи музеев 2020.
- Национальный музей украинского народного декоративного искусства представит онлайн-конкурс на знание творчества известных украинских художников Рука художника репортаж-воспоминание о музейной акции Ночь в музее 2017 года, а также фильм Екатерина Билокур в трех частях из документально художественного цикла познавательных программ Ночь в музее.
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Если же вам не хватит мероприятий из предложенного списка, то Факты ICTV собрали 5 виртуальных экскурсий по музеям мира, чтобы вы могли полюбоваться произведениями искусства Берлинской картинной галереи или полотнами в музее Ван Гога.