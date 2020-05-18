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Факты / Украина

День музеев на карантине: программа онлайн-мероприятий в Киеве

18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Но в этом году из-за карантина вся программа праздника разработана в онлайн-режиме.

Поэтому музеи Киева подготовили ряд дистанционных мероприятий:

  • В Литературно-мемориальном музее М. Булгакова запланированы чтения произведений писателя онлайн на разных языках мира.
  • Музей украинской диаспоры в рубрике ExhibitionOnQuarantine приглашает на виртуальную экскурсию по выставке Наш Сикорский.
  • На странице Музея Шолом-Алейхема запланированы онлайн-лекции Ирины Климовой Национальное искусство и Бсамим из цикла Страницы еврейской истории и культуры.
  • В Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость пройдет аудиовизуальная экскурсия Тайны Косого капонира.
  • Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко подготовил серию публикаций о инклюзивности на страницах в Facebook, Telegram, Instagram и на YouTube-канале.
  • В Музее книги и книгопечатания Украины запланирована виртуальная экскурсия по музейной выставке Моя, твоя — наша Лина Костенко и музейный флешмоб За что я люблю Музей книги и книгопечатания на странице Facebook в рамках Ночи музеев 2020.
  • Национальный музей украинского народного декоративного искусства представит онлайн-конкурс на знание творчества известных украинских художников Рука художника репортаж-воспоминание о музейной акции Ночь в музее 2017 года, а также фильм Екатерина Билокур в трех частях из документально художественного цикла познавательных программ Ночь в музее.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Если же вам не хватит мероприятий из предложенного списка, то Факты ICTV собрали 5 виртуальных экскурсий по музеям мира, чтобы вы могли полюбоваться произведениями искусства Берлинской картинной галереи или полотнами в музее Ван Гога.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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