18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Но в этом году из-за карантина вся программа праздника разработана в онлайн-режиме.

Поэтому музеи Киева подготовили ряд дистанционных мероприятий:

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Если же вам не хватит мероприятий из предложенного списка, то Факты ICTV собрали 5 виртуальных экскурсий по музеям мира, чтобы вы могли полюбоваться произведениями искусства Берлинской картинной галереи или полотнами в музее Ван Гога.