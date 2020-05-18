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Факти / Україна

День музеїв на карантині: програма онлайн-заходів у Києві

18 травня у світі відзначають Міжнародний день музеїв. Але цьогоріч через карантин уся програма свята розроблена в онлайн-режимі.

Тому музеї Києва підготували низку дистанційних заходів:

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Якшо ж вам не вистачить заходів із запропонованого списку, то Факти ICTV зібрали 5 віртуальних екскурсій музеями світу, щоб ви могли помилуватися творами мистецтва Берлінської картинної галереї або ж полотнами у музеї Ван Гога.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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