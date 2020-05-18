18 травня у світі відзначають Міжнародний день музеїв. Але цьогоріч через карантин уся програма свята розроблена в онлайн-режимі.
Тому музеї Києва підготували низку дистанційних заходів:
- У Літературно-меморіальному музеї М. Булгакова заплановані читання творів письменника онлайн різними мовами світу.
- Музей української діаспори в рубриці ExhibitionOnQuarantine запрошує на віртуальну екскурсію виставкою Наш Сікорський.
- На сторінці Музею Шолом-Алейхема заплановані онлайн-лекції Ірини Климової Національне мистецтво та Бсамим із циклу Сторінки єврейської історії та культури.
- У Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця пройде аудіовізуальна екскурсія Таємниці Косого капоніру.
- Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків підготував серію публікацій про інклюзивність на сторінках у Facebook, Telegram, Instagram та на YouTube-каналі.
- У Музеї книги і друкарства України запланована віртуальна екскурсія музейною виставкою Моя, твоя – наша Ліна Костенко і музейний флешмоб За що я люблю Музей книги і друкарства на сторінці Facebook у рамках Ночі музеїв 2020.
- Національний музей українського народного декоративного мистецтва представить онлайн-конкурс на знання творчості відомих українських митців Рука митця репортаж-спогад про музейну акцію Ніч у музеї 2017 року, а також фільм Катерина Білокур у трьох частинах із документально художнього циклу пізнавальних програм Ніч у музеї.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Якшо ж вам не вистачить заходів із запропонованого списку, то Факти ICTV зібрали 5 віртуальних екскурсій музеями світу, щоб ви могли помилуватися творами мистецтва Берлінської картинної галереї або ж полотнами у музеї Ван Гога.