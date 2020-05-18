Киев должен стать гарантом сохранения завода Антонов — Виталий Нестор

Община города Киева должна стать стратегическим партнером и инвестором завода Антонов. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава столичной организации ВО Батькивщына Виталий Нестор.

Так политик отреагировал на заявление работников Антонова об угрозе уничтожения предприятия руководством Укроборонпрома.

По мнению Нестора, следует безотлагательно пересмотреть принципы перехода ГП Антонов к корпоративному управлению. Если для этого нужен отдельный закон, то его надо разрабатывать совместно с коллективом предприятия и с участием представителей общины Киева.

— Но ключевые вопросы при переходе к корпоративному управлению — это бизнес-план с инвестиционными обязательствами и наличие стратегического инвестора, под которого осуществляются такие изменения. Я считаю, что Киев должен выразить свою готовность стать стратегическим партнером и инвестором для завода Антонов, — говорится в заявлении Нестора.

Как отмечает лидер ВО Батькивщына в Киеве, город должен выразить готовность выкупить долю предприятия, помочь с привлечением инвестиций и влиять на его развитие через представителей общины в наблюдательном совете.

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Также Киев должен стать гарантом того, что все составляющие градообразующего предприятия будут сохранены как целостный имущественный комплекс: авиакомпания, все права интеллектуальной собственности и бренды, аэродром в Гостомеле, производство и сфера культурно-бытового обеспечения предприятия.

— Предприятие расположено в нашем городе и может приносить пользу горожанам. Оно является одним из крупнейших налогоплательщиков. А при грамотном управления и инвестициях в развитие Антонова Киев может войти в ТОП-3 авиационных центров мира, от чего выигрывает не только авиазавод, но и все сопутствующие отрасли и киевляне, которые в них задействованы. Сохранение и развитие завода Антонов — это часть стратегии развития Киева! — заявил Нестор.

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