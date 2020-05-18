Київ має стати гарантом збереження заводу Антонов – Віталій Нестор

Громада міста Києва повинна стати стратегічним партнером та інвестором заводу Антонов. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook голова столичного осередку ВО Батьківщина Віталій Нестор.

Так політик відреагував на заяву працівників Антонова про загрозу знищення підприємства керівництвом Укроборонпрому.

На думку Нестора, слід невідкладно переглянути принципи переходу ДП Антонов до корпоративного управління. Якщо для цього потрібний окремий закон, то його треба розробляти спільно з колективом підприємства та за участі представників громади Києва.

– Але ключові питання під час переходу до корпоративного управління – це бізнес-план з інвестиційними зобов’язаннями та наявність стратегічного інвестора, під якого здійснюються такі зміни. Я вважаю, що Київ має висловити свою готовність стати стратегічним партнером та інвестором для заводу Антонов, – йдеться у заяві Нестора.

Як зазначає лідер ВО Батьківщина у Києві, місто повинно висловити готовність викупити частку підприємства, допомогти із залученням інвестицій та мати вплив на його розвиток через представників громади у наглядовій раді.

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Також Київ має стати гарантом того, що всі складові містоутворюючого підприємства будуть збережені як цілісний майновий комплекс: авіакомпанія, всі права інтелектуальної власності та бренди, аеродром у Гостомелі, виробництво та сфера культурно-побутового забезпечення підприємства.

– Підприємство розміщене у нашому місті і може приносити користь містянам. Воно є одним із найбільших платників податків. А за умови грамотного управління та інвестицій у розвиток Антонова Київ може увійти до ТОП-3 авіаційних центрів світу, від чого виграє не лише авіазавод, але й всі супутні галузі та кияни, які у них задіяні. Збереження та розвиток заводу Антонов – це частина стратегії розвитку Києва! – заявив Нестор.

Факти ICTV розповідали, як модернізують і збирають літаки на заводі Антонова.