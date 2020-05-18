На Ровенской АЭС отключен энергоблок №1 — сработала защита

18 мая энергоблок №1 Ровенской АЭС отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.

— По международной шкале оценки ядерных событий INES, событие предварительно классифицировано уровнем “вне шкалы/0”, — говорится в сообщении Энергоатома.

Радиационный фон на РАЭС и прилегающей территории — в пределах нормы.

Отмечается также, что за минувшие сутки на АЭС работали все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 321 МВт. В то же время из-за так называемых балансовых ограничений энергоблок №3 работает на 56% от номинальной мощности.

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Таким образом в работе сейчас находятся 9 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины.

Напомним, 12 мая Ровенская АЭС отключала четвертый блок, хотя только в конце апреля вывела в резерв энергоблок №3.

Все эти отключения связаны с решением руководства Минэнерго о снижении мощностей энергоблоков государственных атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии на ТЭС, принадлежащих одному олигарху. Это уже привело к значительному росту тарифов на электричество.

В ГБР видят в этом неправомерные действия, поэтому начато расследование.

— Происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам государственного бюджета и банкротству объекта государственной собственности, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства, — отмечают в ГБР.

Источник: Энергоатом