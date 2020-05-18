На Рівненській АЕС відключено енергоблок №1 – спрацював захист

18 травня енергоблок №1 Рівненської АЕС відключено від енергомережі через спрацювання автоматичного захисту внаслідок відімкнення головних циркуляційних насосів.

– Згідно із міжнародною шкалою оцінки ядерних подій INES, подію попередньо класифіковано рівнем “поза шкалою/0”, – йдеться у повідомленні Енергоатома.

Радіаційний фон на РАЕС та прилеглій території – у межах норми.

Наголошується також, що минулої доби на АЕС працювали усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2 321 МВт. Водночас через так звані балансові обмеження енергоблок №3 працює на 56% від номінальної потужності.

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Тож у роботі нині перебувають 9 з 15 енергоблоків чотирьох АЕС України.

Нагадаємо, 12 травня Рівненська АЕС відключала четвертий блок, хоча лише наприкінці квітня вивела у резерв енергоблок №3.

Всі ці відключення пов’язані з рішенням керівництва Міненерго про зниження потужностей енергоблоків державних атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії на ТЕС, що належать одному олігарху. Це вже призвело до значного зростання тарифів на електрику.

У ДБР вбачають у цьому неправомірні дії, тому розпочато розслідування.

– Відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків державного бюджету та банкрутства об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, – наголошують у ДБР.

Джерело: Енергоатом