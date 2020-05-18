Ослабление карантина в Украине: когда заработает транспорт и сколько еще носить маски

Предприниматели наконец понемногу начинают работать, в том числе салоны красоты и даже частично индустрия развлечений. В больших кинотеатрах сеансы до сих пор запрещены. А вот для автокиноплощадок теперь золотое время. Летние террасы в кафе и ресторанах тоже уже открыты.

Сколько Украина будет выходить из коронавирусного карантина, пока никто не знает.

Некоторые же заведения не успевают открываться, как их уже закрывают. В первый же день работы в скандальную историю попал паб в центре Львова. На летней площадке там собралась толпа. Люди забыли и о масках, и о соблюдении дистанции.

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Карантин ослабляют даже там, где наибольшая заболеваемость коронавирусом. Например, в Черновцах разрешили работу стоматологов, парикмахерских, магазинов и рынков.

Медики советуют не спешить снимать маски. Главный санитарный врач в ней пытается быть даже в онлайн-режиме.

Украинцы расслабились, — констатируют медики.

Кое-кто уже забыл и о мерах безопасности. Носить маски в общественных местах и ​​соблюдать карантинные правила врачи советуют все лето.

Местные власти, не дождавшись разрешения правительства, сами дали зеленый свет движению транспорта. Его восстановили в Виннице, Житомире, Кропивницком и Днепре. Можно ездить всем без ограничений.

В Киеве же в общественный транспорт пока пускают только по спецпропускам.

Восстановить движение наземного транспорта на полную в столице планируют с 22 мая. А уже после 25-го мэр хочет запустить и метро. Кличко даже с инспекцией спустился в метро.

В то же время в Госпотребслужбе считают, что открывать метро надо только с ограничениями и не раньше июня.

Открывать фитнес-залы власти планируют в последнюю очередь, не раньше июня. Не будут работать пока бассейны и сауны. Зато уже с начала лета могут разрешить купаться в открытых водоемах.

Факты ICTV ранее писали о том, когда в Киеве откроют метро.