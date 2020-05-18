Послаблення карантину в Україні: коли запрацює транспорт і скільки ще носити маски

Підприємці нарешті потроху починають працювати, зокрема салони краси і навіть частково індустрія розваг. У великих кінотеатрах сеанси досі заборонені. А ось для автокіномайданчиків тепер золотий час. Літні тераси в кав’ярнях та ресторанах теж вже відкриті.

Скільки Україна виходитиме з коронавірусного карантину, поки ніхто не знає.

Деякі ж заклади не встигають відкриватися, як їх вже закривають. В перший же день роботи в скандальну історію потрапив паб у середмісті Львова. На літньому майданчику там зібрався натовп. Люди забули і про маски, і про дотримання дистанції.

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Карантин послаблюють навіть там, де найбільша захворюваність на коронавірус. Наприклад, у Чернівцях дозволили роботу стоматологів, перукарень, магазинів та ринків.

Медики радять не поспішати знімати маски. Головний санітарний лікар в ній намагається бути навіть в онлайн-режимі.

Українці розслабилися, – констатують медики.

Дехто вже й забув про заходи безпеки. Носити маски у громадських місцях та дотримуватися карантинних правил лікарі радять все літо.

Місцева влада, не дочекавшись дозволу уряду, сама дала зелене світло руху транспорту. Його відновили у Вінниці, Житомирі, Кропивницькому та Дніпрі. Можна їздити всім без обмежень.

У Києві ж в громадський транспорт поки пускають лише за спецперепустками.

Відновити рух наземного транспорту на повну у столиці планують з 22 травня. А вже після 25-го мер хоче запустити і метро. Кличко навіть з інспекцією спустився у підземку.

Натомість у Держспоживслужбі вважають, що відкривати метро треба лише з обмеженнями і не раніше червня.

Відкривати фітнес-зали влада планує в останню чергу, не раніше червня. Не працюватимуть поки басейни й сауни. Натомість вже від початку літа можуть дозволити купатися у відкритих водоймах.

Факти ICTV раніше писали про те, коли в Києві відкриють метро.