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Факти / Україна

В Одесі частково обвалилася стіна 4-поверхівки, під завалами можуть бути люди

В Одесі частково обвалилася стіна чотирьохповерхового житлового будинку.

Обвалення за адресою вул. Торгова, 10 сталося близько 16.25.

Проводяться роботи з пошуку постраждалих і розбору зруйнованих будівельних конструкцій.

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З будинку виведено 8 мешканців.

Інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

  • Обвал багатоповерхівки в Одесі: рятувальники шукають можливих постраждалих
  • Обвал багатоповерхівки в Одесі: рятувальники шукають можливих постраждалих
  • Обвал багатоповерхівки в Одесі: рятувальники шукають можливих постраждалих
  • Обвал багатоповерхівки в Одесі: рятувальники шукають можливих постраждалих
  • Обвал багатоповерхівки в Одесі: рятувальники шукають можливих постраждалих
  • Обвал багатоповерхівки в Одесі: рятувальники шукають можливих постраждалих
В Одесі частково обвалилася стіна 4-поверхівки, під завалами можуть бути люди / 3 фотографии

Як повідомлялося, обвал кінотеатру у Виноградові на Закарпатті стався 14 травня під час того, коли там відбувалися демонтажні роботи.

Фото: Думская

Джерело: ДСНС

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