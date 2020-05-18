Обвал багатоповерхівки в Одесі: рятувальники шукають можливих постраждалих

В Одесі частково обвалилася стіна чотирьохповерхового житлового будинку.
Обвалення за адресою вул. Торгова, 10 сталося близько 16.25.
Проводяться роботи з пошуку постраждалих і розбору зруйнованих будівельних конструкцій.
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З будинку виведено 8 мешканців.
Інформація про жертв і постраждалих уточнюється.
В Одесі частково обвалилася стіна 4-поверхівки, під завалами можуть бути люди / 3 фотографии
Як повідомлялося, обвал кінотеатру у Виноградові на Закарпатті стався 14 травня під час того, коли там відбувалися демонтажні роботи.
Фото: Думская