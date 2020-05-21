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Факты / Украина

Стоит центр и некоторые мосты: Киев сковали 8-балльные пробки (КАРТА)

В Киеве вечером 21 мая образовались 8-балльные пробки. В основном, движение остановилось в центральных районах города, а также на некоторых мостах.

В частности, движение затруднено на Северном мосту и Броварском проспекте.

В центральных районах самая худшая ситуация наблюдается традиционно на проспекте Победы, возле станции метро Университет, улицах Саксаганского, Михайловской, Жилянской, Крещатике, Бессарабской площади.

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Также остановились Набережное шоссе, улица Лаврская, Набережно-Луговая, бульвар Леси Украинки, бульвар Дружбы народов.

Пробки в Киеве 21 мая: какая ситуация на дорогах (КАРТА)

Стоят и проспект Степана Бандеры, проспект Романа Шухевича, улица Богатырская. Ожидается, что после 19.00 пробки в Киеве могут достичь 10 баллов.

К слову, утром 21 мая в Киеве фиксировали 7-балльные пробки.

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