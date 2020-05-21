У Києві надвечір 21 травня утворилися 8-бальні затори. Здебільшого, рух зупинився у центральних районах міста, а також на деяких мостах.

Зокрема, рух ускладнений на Північному мосту і Броварському проспекті.

У центральних районах найгірша ситуація спостерігається традиційно на проспекті Перемоги, біля станції метро Університет, вулицях Саксаганського, Михайлівській, Жилянській, Хрещатику, Бессарабській площі.

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Також зупинилися Набережне шосе, вулиця Лаврська, Набережно-Лугова, бульвар Лесі Українки, бульвар Дружби народів.

Стоять і проспект Степана Бандери, проспект Романа Шухевича, вулиця Богатирська. Очікується, що після 19.00 затори у Києві можуть сягнути 10 балів.

До слова, зранку 21 травня у Києві фіксували 7-бальні затори.