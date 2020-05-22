Правила проведения ВНО 2020 в условиях карантина (ДОКУМЕНТ)

Министерство здравоохранения определило правила проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания в условиях карантина.

В частности, к тестам и экзаменам будут допускать, если:

температура не более 37,2;

нет признаков респираторных болезней;

есть маска или респиратор.

Также в здание, кроме абитуриентов, будут допускаться лица, сопровождающие людей с инвалидностью.

Кроме того, во время тестирования расстояние между участниками должно быть 1,5 м друг от друга. Участники могут находиться в респираторе в течение всего тестирования, а вот маски нужно менять каждые три часа.

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Минздрав утвердил правила проведения ВНО в условиях карантина (ДОКУМЕНТ) / 4 фотографии

На входе в здание должны быть антисептики, в санитарных комнатах — антисептики, жидкое мыло, бумажные полотенца. На выходе нужно разместить контейнеры для использованных масок.

Также советуют при благоприятной погоде открыть окна, проветривать аудиторию до 30 минут, а после тестирования очистить и продезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения.

К слову, ранее Факты ICTV писали, когда будут известны результаты ВНО 2020.