Правила проведения ВНО 2020 в условиях карантина (ДОКУМЕНТ)

Министерство здравоохранения определило правила проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания в условиях карантина.
В частности, к тестам и экзаменам будут допускать, если:
- температура не более 37,2;
- нет признаков респираторных болезней;
- есть маска или респиратор.
Также в здание, кроме абитуриентов, будут допускаться лица, сопровождающие людей с инвалидностью.
Кроме того, во время тестирования расстояние между участниками должно быть 1,5 м друг от друга. Участники могут находиться в респираторе в течение всего тестирования, а вот маски нужно менять каждые три часа.
Читайте: МОН утвердило новые даты проведения ВНО 2020
На входе в здание должны быть антисептики, в санитарных комнатах — антисептики, жидкое мыло, бумажные полотенца. На выходе нужно разместить контейнеры для использованных масок.
Также советуют при благоприятной погоде открыть окна, проветривать аудиторию до 30 минут, а после тестирования очистить и продезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения.
К слову, ранее Факты ICTV писали, когда будут известны результаты ВНО 2020.