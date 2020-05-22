PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

МОЗ затвердив правила проведення ЗНО в умовах карантину (ДОКУМЕНТ)

Міністерство охорони здоровя визначило правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в умовах карантину.

Зокрема, до тестів та іспитів допускатимуть, якщо:

  • температура не більша 37,2;
  • немає ознак респіраторних хвороб;
  • є маска або респіратор.

Також до будівлі, крім абітурієнтів, допускатимуться особи, які супроводжують людей з інвалідністю.

Крім того, під час тестування відстань між учасниками повинна бути 1,5 м один від одного. Учасники  можуть перебувати у респіраторі протягом усього тестування, а от маски потрібно змінювати кожні три години.

Читайте: МОН затвердило нові дати проведення ЗНО 2020

  • Правила проведення ЗНО 2020 в умовах карантину (ДОКУМЕНТ)
  • Правила проведення ЗНО 2020 в умовах карантину (ДОКУМЕНТ)
  • Правила проведення ЗНО 2020 в умовах карантину (ДОКУМЕНТ)
  • Правила проведення ЗНО 2020 в умовах карантину (ДОКУМЕНТ)
  • Правила проведення ЗНО 2020 в умовах карантину (ДОКУМЕНТ)
  • Правила проведення ЗНО 2020 в умовах карантину (ДОКУМЕНТ)
  • Правила проведення ЗНО 2020 в умовах карантину (ДОКУМЕНТ)
  • Правила проведення ЗНО 2020 в умовах карантину (ДОКУМЕНТ)
МОЗ затвердив правила проведення ЗНО в умовах карантину (ДОКУМЕНТ) / 4 фотографии

На вході до будівлі повинні бути антисептики, у санітарних кімнатах – антисептики, рідке мило, паперові рушники. На виході потрібно розмістити контейнери для використаних масок.

Також радять за сприятливої погоди відкрити вікна, провітрювати аудиторію до 30 хвилин, а після тестування очистити і продезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння.

До слова, раніше Факти ICTV писали, коли будуть відомі результати ЗНО 2020.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка