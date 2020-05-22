Правила проведення ЗНО 2020 в умовах карантину (ДОКУМЕНТ)

Міністерство охорони здоровя визначило правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в умовах карантину.

Зокрема, до тестів та іспитів допускатимуть, якщо:

температура не більша 37,2;

немає ознак респіраторних хвороб;

є маска або респіратор.

Також до будівлі, крім абітурієнтів, допускатимуться особи, які супроводжують людей з інвалідністю.

Крім того, під час тестування відстань між учасниками повинна бути 1,5 м один від одного. Учасники можуть перебувати у респіраторі протягом усього тестування, а от маски потрібно змінювати кожні три години.

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На вході до будівлі повинні бути антисептики, у санітарних кімнатах – антисептики, рідке мило, паперові рушники. На виході потрібно розмістити контейнери для використаних масок.

Також радять за сприятливої погоди відкрити вікна, провітрювати аудиторію до 30 хвилин, а після тестування очистити і продезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння.

До слова, раніше Факти ICTV писали, коли будуть відомі результати ЗНО 2020.