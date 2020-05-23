Кабинет министров хочет разрешить украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию.

Об этом заявили во время традиционного совещания в Офисе президента 23 мая.

Речь идет о масках и средствах, которые не соответствуют украинским стандартам.

Читайте: Украина должна быть готова к второй волне коронавируса — Зеленский

— Также поставили вопрос предоставления возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств, — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский такое предложение поддержал, поэтому уже на следующей неделе правительство разработает необходимые решения.

Напомним, Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области не готовы к смягчению карантинных мероприятий.

Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.