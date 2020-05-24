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Факты / Украина / Общество

Мира и процветания: Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман с праздником Рамазан-Байрам.

В своем обращении президент пожелал крепкого здоровья, счастья, радости и процветания каждой мусульманской семье.

Кроме того, Зеленский заверил, что главными ценностями человека являются забота о близких, милосердие и взаимопонимание.

Читайте: Курбан-байрам и Ураза-байрам станут государственными праздниками — Зеленский

— Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, открывающего сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание — общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе.

Напомним, Факты ICTV рассказывали историю и главные традиции праздника Ураза-байрам.

Источник: Офис президента

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