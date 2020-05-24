Президент України Володимир Зеленський привітав українських мусульман зі святом Рамазан-Байрам.

У своєму зверненні президент побажав міцного здоров’я, щастя, радості та процвітання кожній мусульманській родині.

Крім того, Зеленський запевнив, що найголовнішими цінностями людини є турбота про близьких, милосердя та взаєморозуміння.

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– Для мільйонів мусульман це час високого духовного зростання, що відкриває серця для добрих вчинків і благородних справ. Щира турбота про рідних і близьких, милосердя та взаєморозуміння – загальнолюдські цінності, що сприяють збереженню миру, гармонії та єдності в суспільстві.