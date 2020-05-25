Лікарні не забезпечені на 70%. Зеленський взяв на контроль закупівлі МОЗ

Президент України Володимир Зеленський триматиме на особистому контролі закупівлі засобів індивідуального захисту.

Глава держави не погодився із заявою МОЗ, що українські лікарні забезпечені всім необхідним у достатній кількості.

– Ми отримуємо сигнали, що не все є в лікарнях. Попри цифру уряду, що начебто медзаклади забезпечені на 70%, деяких засобів там немає. Якщо антисептиком медики забезпечені на 600%, то одноразових халатів є лише 16%, а одноразових захисних окулярів і щитків – взагалі 4%, костюмів біозахисту – 51%. Отже, лікарні не забезпечені. Щоб говорити про 70% забезпеченості, нам треба мати всіх товарів по 70%, – наголосив Зеленський.

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Кабмін поставив собі завдання забезпечити тримісячний запас засобів захисту для медиків, заявив прем’єр міністр Денис Шмигаль.

– У пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом, – заявив Шмигаль.

Служба безпеки України повідомила, що розпочато кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі.

Нагадаємо, усього в Україні зафіксували 21 245 випадків Сovid-19, за добу захворіло ще 259 осіб. Загалом – 623 – летальних випадки, 7 234 людини вилікувалися.

25 травня випуск Свободи Слова буде присвячений медичній реформі. Що відбувається з українською медициною та чи стане коронавірус постійною проблемою нашого життя?

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов і його опоненти у студії Свободи Слова. Долучайтесь до обговорення на сайті проекту. Початок о 22.30.