як працює метро у києві

З 25 травня метро у Києві запрацювало у звичайному режимі.

Обов’язковою умовою для користування метрополітеном є наявність захисної маски, також рекомендують надягати рукавички.

Наразі ажіотажу всередині немає. У вагонах їздять по 10-15 людей.

– Якщо бачите, що людей у вагоні багато, не заходьте, зачекайте на інший потяг, – закликають у метрополітені.

У місцях скупчення людей – біля кас, турнікетів і на вході – наклеїли розмітки для дотримання дистанції.











Метро Києва відновило роботу: у якому режимі працюють та кого пускають / 3 фотографии

Якщо одночасно у метро намагатиметься зайти велике скупчення людей, станції обмежать роботу на вхід.

– Краще розосередити людей ззовні на вулиці, ніж зібрати у замкнутому приміщенні, – зазначають у метрополітені.

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За можливості радять користуватися лише безконтактною оплатою.

Як можна оплатити проїзд:

картка киянина;

зелена картка метро;

Kyiv Smart Card;

банківська картка;

додатки Google Pay та Apple Pay;

разовий QR-квиток;

жетони (дійсні ще місяць).

Намагайтесь подбати заздалегідь про оплату проїзду: поповнити картку наперед на кілька поїздок чи купити кілька разових квитків, аби уникнути зайвого скупчення людей.

Протягом дня проводитимуть посилені засоби дезінфекції, особливо поверхонь, яких торкаються люди: дверних ручок, поручнів ескалаторів, кас.

Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня, Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.