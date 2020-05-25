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Факти / Україна / Суспільство

Метро Києва відновило роботу: у якому режимі працюють та кого пускають

З 25 травня метро у Києві запрацювало у звичайному режимі.

Обов’язковою умовою для користування метрополітеном є наявність захисної маски, також рекомендують надягати рукавички.

Наразі ажіотажу всередині немає. У вагонах їздять по 10-15 людей.

– Якщо бачите, що людей у вагоні багато, не заходьте, зачекайте на інший потяг, – закликають у метрополітені.

У місцях скупчення людей – біля кас, турнікетів і на вході – наклеїли розмітки для дотримання дистанції.

  • як працює метро у києві
  • як працює метро у києві
  • як працює метро у києві
  • як працює метро у києві
  • як працює метро у києві
  • як працює метро у києві
Метро Києва відновило роботу: у якому режимі працюють та кого пускають / 3 фотографии

Якщо одночасно у метро намагатиметься зайти велике скупчення людей, станції обмежать роботу на вхід.

– Краще розосередити людей ззовні на вулиці, ніж зібрати у замкнутому приміщенні, – зазначають у метрополітені.

Читайте: Як безпечно користуватися громадським транспортом після виходу з карантину

За можливості радять користуватися лише безконтактною оплатою.

Як можна оплатити проїзд: 

  • картка киянина;
  • зелена картка метро;
  • Kyiv Smart Card;
  • банківська картка;
  • додатки Google Pay та Apple Pay;
  • разовий QR-квиток;
  • жетони (дійсні ще місяць).

Намагайтесь подбати заздалегідь про оплату проїзду: поповнити картку наперед на кілька поїздок чи купити кілька разових квитків, аби уникнути зайвого скупчення людей.

Протягом дня проводитимуть посилені засоби дезінфекції, особливо поверхонь, яких торкаються люди: дверних ручок, поручнів ескалаторів, кас.

Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня, Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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