як працює метро у києві

З 25 травня метро у Києві запрацювало у звичайному режимі.
Обов’язковою умовою для користування метрополітеном є наявність захисної маски, також рекомендують надягати рукавички.
Наразі ажіотажу всередині немає. У вагонах їздять по 10-15 людей.
– Якщо бачите, що людей у вагоні багато, не заходьте, зачекайте на інший потяг, – закликають у метрополітені.
У місцях скупчення людей – біля кас, турнікетів і на вході – наклеїли розмітки для дотримання дистанції.
Якщо одночасно у метро намагатиметься зайти велике скупчення людей, станції обмежать роботу на вхід.
– Краще розосередити людей ззовні на вулиці, ніж зібрати у замкнутому приміщенні, – зазначають у метрополітені.
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За можливості радять користуватися лише безконтактною оплатою.
Як можна оплатити проїзд:
- картка киянина;
- зелена картка метро;
- Kyiv Smart Card;
- банківська картка;
- додатки Google Pay та Apple Pay;
- разовий QR-квиток;
- жетони (дійсні ще місяць).
Намагайтесь подбати заздалегідь про оплату проїзду: поповнити картку наперед на кілька поїздок чи купити кілька разових квитків, аби уникнути зайвого скупчення людей.
Протягом дня проводитимуть посилені засоби дезінфекції, особливо поверхонь, яких торкаються люди: дверних ручок, поручнів ескалаторів, кас.
Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня, Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.