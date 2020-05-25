Метро виходить з карантину: які правила діють в українських підземках

У Парижі, де діють одні з найсуворіших карантинних протикоронавірусних обмежень, за порушення правил проїзду штрафують на 135 євро. В Нью-Йорку також обмежили години роботи метрополітену, але крім того зачинили 60 центральних станцій. Вже з 11 травня підземка відновила роботу на 75%.

У Лондонському метро на час карантину закрили 40 станцій. Та попри всі обмеження, у години-пік до вагонів набивався натовп і навіть виникала тиснява. Карантинних обмежень місцеві дотримуються не дуже охоче. Багато хто заходить у транспорт без масок, але при цьому ризикують нарватись на поліцейських.

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Україна ж одна з п’яти країн світу, яка повністю зачинила двері метро для пасажирів. Разом з Індією, Словенією, Хорватією та Сербією. Вперше подібне у нас траплялося під час Революції гідності – в 2014 році. Щоправда тоді київський метрополітен не працював лише кілька днів, а не місяців.

Збитки київського метро за час паузи склали 600 млн грн, зазначив мер Києва Віталій Кличко. Та головним завданням в цих умовах було зберегти робочі місця. Саме це тепер дозволяє відновити роботу метро без перебоїв.

Директор столичного метрополітену Віктор Брагінський розповів, що повністю метро насправді не зупиняли, бо інакше вагони могли б покритись іржею. Під час карантину потяги продовжували ходити, але без пасажирів.

Більше того, поточні ремонти, які зазвичай проводили вночі, тепер спокійно виконали вдень. Встановили і технічні новинки.

Так само не зупинялись і планові ремонти, наприклад капітальна заміна ескалаторів. У київській підземці їх 122, і кожен повністю перебирають в середньому раз на п’ять років.

Не гаяли часу і в метрополітені Дніпра. У депо ремонтують та освіжають вагони. Окремий акцент роблять на дезінфекції.

У Харкові, мер якого був чи не найбільшим противником закриття метро, кажуть, що готові до запуску. Останні роботи тривають хіба що в підземних переходах, які розмалювали вандали. Сім станцій постраждали.

Водночас запрацює метрополітен в українських містах віднині за новими карантинними правилами. Так, зокрема, на вході у пасажирів тепер вибірково мірятимуть температуру, яка має бути не вище, ніж 37,2, інакше в метро не пустять. Не пускатимуть також людей без масок та із симптомами респіраторних захворювань.

А от яку кількість пасажирів пускатимуть у вагон – тут ще тривають дискусії. Можливо, лише на сидячі місця, яких приблизно півсотні.

Найтриваліша в українській історії зупинка метрополітену навряд чи обійдеться без наслідків. Та якими саме вони будуть оцінять перші пасажири.

Нагадаємо, у метро Києва з 25 травня не продаватимуть жетони. Факти ICTV писали про те, як сплатити проїзд після відкриття.