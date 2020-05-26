День Киева 2020 будут отмечать онлайн и в телеформате. Праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 31 мая. В КГГА опубликовали программу ко Дню Киева. Так, в этом году киевляне смогут посмотреть сюжеты о городе, принять участие в викторинах и онлайн-пробеге.

С самого утра на местном телеканале будут транслировать праздничную программу, в рамках которой покажут тематические сюжеты.

— Состоится трансляция Пробега под каштанами, который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, — добавляют в КГГА.

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Кроме того, киевляне смогут прослушать по радио выступления групп [О], On I Ona, ADAM, Нумер482, Green Grey.

А для пользователей социальных сетей коллективы приготовили современные версии популярных песен о Киеве: в сети будут транслироваться выступления участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства Песня над Днепром 2020 имени Анатолия Авдиевского и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

Также 30 и 31 мая в 20.00 будет транслироваться концерт Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого.

Киевлян, которые 30 и 31 мая в 20.00 будут проходить возле здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, ждет сюрприз: они увидят музыкальное приветствие артистов с балкона театра.

Напомним, ранее мы писали, что фонтаны в Киеве заработают в День города.