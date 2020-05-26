PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Сервісні центри МВС перестали видавати довідку про несудимість – причина

Сервісні центри МВС не видаватимуть паперові довідки про несудимість через технічні проблеми.

Інформацію про це на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook.

– Отримати довідку про несудимість можна лише онлайн. Замовити її онлайн можна лише за допомогою кваліфікованого електронного підпису, – заявили у центрі.

Коли отримати паперову довідку знову можна буде у Сервісному центрі МВС – невідомо.

Читайте: Штрафи UA: МВС запустило додаток для оплати штрафів за порушення ПДР онлайн

У сервісному центрі пропонують звертатись до працівників Департаменту інформатизації МВС.

Їх електронна пошта гарячої лінії: [email protected]

Нагадаємо, сервісні центри МВС та територіальні підрозділи Державної міграційної служби повертатимуть до звичайного режиму роботи з 12 травня. Вони били закриті з 18 березня.

Джерело: Головний сервісний центр МВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка