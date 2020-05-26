Сервісні центри МВС перестали видавати довідку про несудимість – причина

Сервісні центри МВС не видаватимуть паперові довідки про несудимість через технічні проблеми.
Інформацію про це на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook.
– Отримати довідку про несудимість можна лише онлайн. Замовити її онлайн можна лише за допомогою кваліфікованого електронного підпису, – заявили у центрі.
Коли отримати паперову довідку знову можна буде у Сервісному центрі МВС – невідомо.
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У сервісному центрі пропонують звертатись до працівників Департаменту інформатизації МВС.
Їх електронна пошта гарячої лінії: [email protected]
Нагадаємо, сервісні центри МВС та територіальні підрозділи Державної міграційної служби повертатимуть до звичайного режиму роботи з 12 травня. Вони били закриті з 18 березня.
Джерело: Головний сервісний центр МВС