Пятый президент Украины, народный депутат от Евросолидарности Петр Порошенко, который 26 мая не явился в ГБР, должен повторно прийти на допрос 29 мая в 11.00, чтобы дать показания по делу о контрабанде 43 картин всемирно известных художников.

Кроме того, в этот же день в 12.00 ГБР планирует допросить Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что может причинить существенный вред государственным интересам.

В Бюро отмечают, что нардепу необходимо явиться по адресу: улица Петлюры, 15, каб. 510. Явка обязательна.

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ГБР также опубликовало фото двух повесток.







Порошенко вызывают на два допроса в ГБР / 2 фотографии

Напомним, 26 мая Петр Порошенко не прибыл на допрос в ГБР, поэтому его представители приехали в музей Гончара в Киеве, где нардеп открывал выставку картин из своей семейной коллекции, чтобы вручить повторную повестку.