PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Порошенко вызывают на два допроса в ГБР

Пятый президент Украины, народный депутат от Евросолидарности Петр Порошенко, который 26 мая не явился в ГБР, должен повторно прийти на допрос 29 мая в 11.00, чтобы дать показания по делу о контрабанде 43 картин всемирно известных художников.

Кроме того, в этот же день в 12.00 ГБР планирует допросить Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что может причинить существенный вред государственным интересам.

В Бюро отмечают, что нардепу необходимо явиться по адресу: улица Петлюры, 15, каб. 510. Явка обязательна.

ЧитайтеДело Порошенко может быть квалифицировано как госизмена — Зеленский

ГБР также опубликовало фото двух повесток.

  • Повістка Порошенка до ДБР
  • Повістка Порошенка до ДБР
  • Повістка Порошенка до ДБР
  • Повістка Порошенка до ДБР
Порошенко вызывают на два допроса в ГБР / 2 фотографии

Напомним, 26 мая Петр Порошенко не прибыл на допрос в ГБР, поэтому его представители приехали в музей Гончара в Киеве, где нардеп открывал выставку картин из своей семейной коллекции, чтобы вручить повторную повестку.

Источник: ГБР

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх