П’ятий президент України, народний депутат від Євросолідарності Петро Порошенко, який 26 травня не з’явився до ДБР, повинен повторно прийти на допит 29 травня об 11.00, щоб дати свідчення у справі про контрабанду 43 картин всесвітньо відомих художників.

Окрім того, цього ж дня о 12.00 ДБР планує допитати Порошенка як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.

У Бюро наголошують, що нардепу необхідно з’явитися за адресою: вулиця Петлюри, 15, каб. 510. Явка обов’язкова.

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ДБР також опублікувало фото двох повісток.







Порошенка викликають на два допити до ДБР / 2 фотографии

Нагадаємо, 26 травня Петро Порошенко не прибув на допит до ДБР, тому його представники приїхали до музею Гончара в Києві, де нардеп відкривав виставку картин зі своєї родинної колекції, щоб вручити повторну повістку.