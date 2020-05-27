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Факти / Україна

Порошенка викликають на два допити до ДБР

П’ятий президент України, народний депутат від Євросолідарності Петро Порошенко, який 26 травня не з’явився до ДБР, повинен повторно прийти на допит 29 травня об 11.00, щоб дати свідчення у справі про контрабанду 43 картин всесвітньо відомих художників.

Окрім того, цього ж дня о 12.00 ДБР планує допитати Порошенка як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.

У Бюро наголошують, що нардепу необхідно з’явитися за адресою: вулиця Петлюри, 15, каб. 510. Явка обов’язкова.

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ДБР також опублікувало фото двох повісток.

  • Повістка Порошенка до ДБР
  • Повістка Порошенка до ДБР
  • Повістка Порошенка до ДБР
  • Повістка Порошенка до ДБР
Порошенка викликають на два допити до ДБР / 2 фотографии

 

Нагадаємо, 26 травня Петро Порошенко не прибув на допит до ДБР, тому його представники приїхали до музею Гончара в Києві, де нардеп відкривав виставку картин зі своєї родинної колекції, щоб вручити повторну повістку.

Джерело: ДБР

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