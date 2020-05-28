Последний звонок 2020 в Киеве будет проходить в режиме онлайн.

— 29 мая в 12.15 состоится празднование дня Последнего звонка — 2020 онлайн. К сожалению, карантин, вызванный пандемией коронавируса, внес свои коррективы. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник организовали онлайн на телеканале Киев, — сообщает КГГА.

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13 мая Киевская городская государственная администрация сообщала, что почти 80% школьников из-за введения карантина учатся дистанционно.

Ранее Факты ICTV писали, что Министерство образования и науки Украины рекомендовало не проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера из-за пандемии коронавируса. А дату окончания учебного процесса в каждой из украинских школ в условиях ситуации с Covid-19 и связанные с ним ограничения отдельно должен определить педагогический совет.