Останній дзвоник 2020 у Києві проходитиме у режимі онлайн.

– 29 травня о 12.15 відбудеться святкування дня Останнього дзвоника – 2020 онлайн. На жаль, карантин, спричинений пандемією коронавірусу, вніс свої корективи. Аби підтримати цьогорічних випускників та їхніх вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято організували онлайн на телеканалі Київ, – повідомляє КМДА.

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13 травня Київська міська державна адміністрація повідомляла, що майже 80% школярів через введення карантину навчаються дистанційно.

Раніше Факти ICTV писали, що Міністерство освіти та науки України рекомендувало не проводити цього року останні дзвінки та випускні вечори через пандемію коронавірусу. А дату закінчення навчального процесу у кожній з українських шкіл в умовах ситуації з Covid-19 і пов’язаними із ним обмеженнями окремо має визначити педагогічна рада.