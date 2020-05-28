PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Тривога є постійно: Ляшко про можливий новий спалах Covid-19 після послаблення карантину

Міністерство охорони здоров’я побоюється можливого повторного зростання захворюваності на коронавірус після запуску метро та громадського транспорту.

– У мене така посада, що тривога є постійно. І кожне ухвалене рішення дається важко, оскільки ми оцінюємо всі потенційні ризики. Але наші результати роботи в карантині, введення карантину, показують, що все, що ми робимо, було виправдане, – повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

Також він додав, що за останні 2,5 місяці система охорони здоров’я впоралась із поставленими викликами.

Читайте: Можливо, карантин скасуємо: Ляшко назвав умову

Крім того, Віктор Ляшко переконаний, що нових спалахів можна буде уникнути, якщо у громадян буде розуміння, що карантин пом’якшують, а не скасовують.

Нагадаємо, з 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин. Він передбачає введення обмежень, які застосовуватимуться через спалахи коронавірусу, не на всій території України, а лише в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх