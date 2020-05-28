Міністерство охорони здоров’я побоюється можливого повторного зростання захворюваності на коронавірус після запуску метро та громадського транспорту.

– У мене така посада, що тривога є постійно. І кожне ухвалене рішення дається важко, оскільки ми оцінюємо всі потенційні ризики. Але наші результати роботи в карантині, введення карантину, показують, що все, що ми робимо, було виправдане, – повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

Також він додав, що за останні 2,5 місяці система охорони здоров’я впоралась із поставленими викликами.

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Крім того, Віктор Ляшко переконаний, що нових спалахів можна буде уникнути, якщо у громадян буде розуміння, що карантин пом’якшують, а не скасовують.

Нагадаємо, з 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин. Він передбачає введення обмежень, які застосовуватимуться через спалахи коронавірусу, не на всій території України, а лише в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.