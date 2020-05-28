Выборы, налоги и абитуриенты: что обсуждали на заседании ТКГ

Состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

В СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО.

Также представители ТКГ обсудили вопросы новых участков разведения сил и средств.

— ОБСЕ также отметила работу Украины в части реализации обновленного плана разминирования, что предусмотрено в коммюнике по итогам встречи нормандской четверки, — отметили в Офисе президента Украины.

Кроме того, гуманитарная группа договорилась на следующем заседании обсудить списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

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Также стороны подняли вопрос о создании новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Кроме того, речь шла об обеспечении беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании.

На заседании обсудили вопрос проведения выборов на территории ОРДЛО.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти только после выполнения требований безопасности: вывод иностранных войск и разоружение военных формирований, получение Украиной контроля над границей. Также выборы должны проводиться исключительно по украинскому законодательству.

Экономическая группа ТКГ подчеркнула, что банковская система и налогообложение должны заработать только в рамках украинского законодательства.

Интересно, что российская сторона не возражала против важности верховенства украинского права на временно неподконтрольной территории.

Ранее Факты ICTV писали, что на встречу Трехсторонней контактной группы в Минске пригласили переселенцев из Луганска и Донецка, ныне проживающих на подконтрольных Украине территориях.