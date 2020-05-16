На встречу ТКГ в Минске пригласят переселенцев из ОРДЛО

На встречу Трехсторонней контактной группы в Минске пригласили переселенцев из Луганска и Донецка, ныне проживающих на подконтрольных Украине территориях.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам онлайн-переговоров с послами G7 и главой Представительства ЕС в Украине.

Ермак уверен, что такой шаг положит конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований.

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— Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, не имеющие отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса, — отметил Ермак.

Также он добавил, что скоро он и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершат визит в Берлин ради консультаций о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Ранее Факты ICTV писали, что постоянное представительство Украины в ООН заявило о нарушении Минских договоренностей российскими незаконными вооруженными формированиями на Донбассе и призвало прекратить огонь.