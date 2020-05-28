Вибори, податки та абітурієнти: що обговорювали на засіданні ТКГ

Відбулося засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

СММ ОБСЄ заявили, що зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО.

Також представники ТКГ обговорили питання щодо нових ділянок розведення сил і засобів.

– ОБСЄ також відзначила роботу України в частині реалізації оновленого плану розмінування, як передбачено в комюніке за результатами зустрічі нормандської четвірки, – зазначили в Офісі президента України.

Крім того, гуманітарна група домовилася на наступному засіданні обговорити списки на взаємне звільнення утримуваних осіб.

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Також сторони підняли питання про створення нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема в Золотому. Крім того, йшлося про забезпечення безперешкодного перетину КПВВ абітурієнтами в межах вступної кампанії.

На засіданні обговорили питання проведення виборів на території ОРДЛО.

Українська сторона вкотре наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки після виконання вимог безпеки: виведення іноземних військ та роззброєння військових формувань, отримання Україною контролю над кордоном. Також вибори повинні проводитися винятково за українським законодавством.

Економічна група ТКГ наголосила, що банківська система та оподаткування повинні запрацювати лише в межах українського законодавства.

Цікаво, що російська сторона не заперечувала проти важливості верховенства українського права на тимчасово непідконтрольній території.

Раніше Факти ICTV писали, що на зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську запросили переселенців з Луганська та Донецька, які нині проживають на підконтрольних Україні територіях.