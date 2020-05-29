Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков записав відеозвернення у зв’язку зі стріляниною у Броварах, яка сталася вранці 29 травня.

– Кілька куль потрапили в вікна звичайних жителів, тому ми кваліфікуємо сьогоднішню подію як тяжкий злочин, скоєний групою осіб. Саме тому мій обов’язок, я повинен зробити так, щоб ці люди сіли у в’язницю. Мені шкода багатьох з них, це молоді хлопці, які приїхали підзаробити 800 грн. з Вінниці, Києва, з тих же Броварів, але іншої реакції у нас не буде. Кожен з них буде сидіти у в’язниці, – зазначив Аваков.

Чиновник наголосив, що питання з організацією цієї стрілянини розглядатиметься окремо. Такий інцидент стався через непрозорість тендерів щодо виділення маршрутів в обласній виконавчій владі.

– Це питання, де інтереси перевізників ставляться вище людей. Ось з цим ми розберемося дуже швидко, – сказав очільник відомства.

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Міністр пообіцяв особисто займатися цією подією, а винних відправити на лаву підсудних, а потім за ґрати.

Поліція відкрила чотири провадження за фактом стрілянини. За статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.

Як писали Факти ICTV, ”розбірки” відбувались серед густонаселеного мікрорайону Торгмаш Броварів. У хід пішли мисливські рушниці та нарізна зброя. Поліції вдалось затримати на місці 11 учасників конфлікту, двох поранених забрали у лікарню .