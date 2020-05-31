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Факти / Україна / Політика

Вибори мера Києва: Ткаченко оголосив про участь у праймеріз Слуги народу

Нардеп Олександр Ткаченко підтвердив свою майбутню участь у праймеріз Слуги народу перед виборами мера столиці.

З такою заявою Ткаченко виступив у своєму відеозверненні до жителів Києва в День міста.

Народний обранець наголосив, що народився і виріс у Києві, а тому прагне зробити місто краще.

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– Потрібно зробити Київ містом для людей, а не для ненажерливих чиновників і забудовників. Місто, в якому жити гідно, красиво і приємно, – сказав Ткаченко.

До речі, Факти ICTV проаналізували, з чим ідуть на вибори чинні мери українських міст.

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