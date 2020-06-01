В Киеве за 17 часов работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано 35 762 события.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Министр отметил, что отработано 5 620 событий.

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Аваков рассказал о “рекордах”, которые были сегодня зафиксированы.

Лидерами антирейтинга оказались Mercedes со скоростью 208 км/ч и BMW. Водитель второго автомобиля проехал три камеры на скорости 200 км/ч.

Министр подчеркнул, что водитель BMW получит за тройное нарушение три штрафы.

С 1 июня в Киеве и области заработала фото- и видеофиксация нарушений ПДД. За первые восемь минут работы система обнаружила 262 факта превышения скорости.

Штрафы будут присылать по Укрпочте. Также их можно увидеть в электронном кабинете водителя в системе МВД. За превышение скорости на 20 км/ч штраф составит 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.

Всего в Киеве установлено 20 камер, а в области — 30. Они находятся на наиболее аварийных участках дороги.

Сейчас камеры фиксируют только превышение скорости. Позже они будут отслеживать проезд на красный свет светофора или по полосе общественного транспорта.

Камеры по всей территории страны планируют установить до конца года.