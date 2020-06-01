У Києві за 17 годин роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху зафіксовано 35 762 події.

Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що відпрацьовано 5 620 подій.

Читайте: Автофіксація порушень ПДР: як працює і де встановлені камери

Аваков розповів про “рекорди”, які були сьогодні зафіксовані.

Лідерами антирейтингу виявилися Mercedes зі швидкістю 208 км/год і BMW. Водій другого автомобіля проїхав три камери на швидкості 200 км/год.

Міністр підкреслив, що водій BMW отримає за потрійне порушення три штрафи.

З 1 червня в Києві та області запрацювала фото- та відеофіксація порушень ПДР. За перші вісім хвилин роботи система виявила 262 факти перевищення швидкості.

Штрафи надсилатимуть Укрпоштою. Також їх можна побачити в електронному кабінеті водія в системі МВС. За перевищення швидкості на 20 км/год штраф складе 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.

Всього в Києві встановлено 20 камер, а в області – 30. Вони знаходяться на найбільш аварійних ділянках дороги.

Зараз камери фіксують лише перевищення швидкості. Пізніше вони будуть відстежувати проїзд на червоне світло світлофора або по смузі громадського транспорту.

Камери по всій території країни планують встановити до кінця року.