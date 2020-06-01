Ехал 208 км/ч: система автофиксации зафиксировала антирекорд превышения скорости

В первый день работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали антирекорд превышения скорости почти на 130 км/ч.

Водитель Mersedes S-класса ехал 208 км/ч по трассе Киев — Чоп. Правонарушение зафиксировали в 11.47.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, водитель получит свое “письмо счастья”. Он напомнил, что в случае превышения скорости более чем на 50 км/ч, штраф составляет 510 грн.

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С 1 июня Министерство внутренних дел запустило фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения на украинских дорогах. В частности, в Киеве сейчас установлено 20 камер.

Штраф за превышение скорости на 20 км/ч составляет 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн. Оповещения о штрафах будут присылать по Укрпочте, а также в электронный кабинет водителя в системе МВД.

Как сообщил министр внутренних дел Аресн Аваков, за первые восемь минут работы система автофиксации нарушений сняла 262 превышения скорости.