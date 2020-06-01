Їхав 208 км/год: система автофіксації зафіксувала антирекорд перевищення швидкості

У перший день роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху зафіксували антирекорд перевищення швидкості майже на 130 км/год.

Водій Mersedes S-класу їхав 208 км/год трасою Київ – Чоп. Правопорушення зафіксували об 11.47.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, водій отримає свій “лист щастя”. Він нагадав, що у разі перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год, штраф становить 510 грн.

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З 1 червня Міністерство внутрішніх справ запустило фото- та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху на українських дорогах. Зокрема, у Києві наразі встановлено 20 камер.

Штраф за перевищення швидкості на 20 км/год становитиме 255 грн, на 50 км/год – 510 грн. Сповіщення про штрафи надсилатимуть Укрпоштою, а також в електронний кабінет водія у системі МВС.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Аресн Аваков, за перші вісім хвилин роботи система автофіксації порушень зняла 262 перевищення швидкості.