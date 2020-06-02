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Факты / Украина

Киев и еще 7 областей не соответствуют критериям ослабления карантина

Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

В трех из них делают недостаточное количество тестов на Covid-19, а в Киеве и четырех областях превышен показатель заболеваемости за неделю.

Так, инцидентность превышает установленный уровень в Киеве, а также Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Хотя в Киеве улучшилась ситуация с суточным количеством больных. 2 июня зафиксировали 28 случаев, а 1 июня было 58 — из-за вспышки в женском монастыре.

А вот в Ровенской и Черновицкой областях ситуация ухудшилась.

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В Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях делают меньше тестов на Covid-19, чем установил Минздрав.

Карантин в Украине: какие области не готовы к ослаблению

Для того, чтобы перейти на новый этап ослабления карантина, области должны соответствовать трем обязательным критериям:

  • инцидентность (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) составляет менее 12;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем, составляет менее 50%;
  • охват тестирования не ниже уровня инцидентности — то есть среднее количество тестирований в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тыс. населения.

Пока ни у одной области нет проблем с загруженностью коек, хотя Черновицкая область приближается к этому показателю.

Источник: Минздрав

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