Сутки на Донбассе: 9 обстрелов и раненый военный

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

— Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды, — отметили в штабе.

Обстрелы зафиксировали поблизости:

Павлополя;

Богдановки;

Марьиновки;

Водяного;

Майорского;

Новозванивского;

Хутора Вольного.

Читайте: Угрозы полномасштабной войны России против Украины сейчас не существует — Резников

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

— Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались — огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность, — сообщает штаб.

По данным разведки, 2 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Кроме этого 2 июня боевики на Донбассе устроили провокацию и обстреляли позиции Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.

В штабе допускают, что такие действия сделанные накануне встречи Трехсторонней контактной группы, чтобы дискредитировать ВСУ.