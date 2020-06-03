Доба на Донбасі: 9 обстрілів та поранений військовий

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

– Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської й стрілецької зброї та застосував некеровані ракетні снаряди, – зазначили у штабі.

Обстріли зафіксували поблизу:

Павлополя;

Богданівки;

Мар’їнівки;

Водяного;

Майорського;

Новозванівського;

Хутора Вільного.

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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

– Злочинні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність, – повідомляє штаб.

За даними розвідки, 2 червня українські воїни знищили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

Окрім цього 2 червня бойовики на Донбасі влаштували провокацію і обстріляли позиції Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів.

У штабі допускають, що такі дії зроблені напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи, щоб дискредитувати ЗСУ.