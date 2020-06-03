У Дніпрі вранці на проспекті Нігояна невідомий в куртці лікаря швидкої допомоги пограбував автомобільну заправку Укрнафта. Інцидент стався близько 4.15.

За словами свідків, грабіжникові близько 25 років, він був одягнений в довгу червону куртку, яку зазвичай носять лікарі швидкої допомоги.

У нього бачили предмет, схожий на пістолет. Забравши гроші, зловмисник зник. Незабаром на місце приїхала поліція.

За версією правоохоронців, цієї ночі до злочину його тут бачили двічі. Прийшовши третій раз, грабіжник змусив працівників заправки лягти на підлогу і забрав з каси близько 2 тис. грн.

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Попередньо відомо, що силу він застосував тільки щодо оператора заправки.

Пізніше з’явилася інформація про те, що зловмисника затримали. Неподалік від місця злочину на зупинці громадського транспорту стояв екіпаж патрульної поліції з чоловіком у наручниках.

Це вже не перший випадок, коли зловмисники використовують спецодяг лікарів чи прикидаються ними, аби пограбувати людей.

Так, у Рівному шахраї в масках і медичних халатах обікрали пенсіонерку. До оселі зайшли дві жінки і запевнили, що вони з поліклініки, прийшли перевіряти наявність симптомів коронавірусу.