Кабинет министров Украины создал организационный комитет, который будет вести подготовку и проведение мероприятий по созданию Мемориала украинских героев в Киеве.

Соответствующее решение правительство приняло 3 июня.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе стала главой оргкомитета.

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Соответствующему комитету нужно в течение месяца разработать и утвердить план мероприятий относительно создания Мемориала украинских героев, а также провести архитектурный конкурс и определить размещение мемориала в Киеве.

Также будет разрабатываться концепция самого проекта.

Реализация этого проекта позволит увековечить память о воинах, которые боролись за свободу, независимость и территориальную целостность Украины против российской агрессии.

В мае президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание проекта мемориальных символов. Планируется разместить четыре колокола на территории Украины.

В Луганской области хотят установить колокол Памяти, на Закарпатье будут ставить колокол Победы на месте изгнания захватчиков, в Донецке — колокол Мира, в Симферополе — колокол Единства.