Кабінет міністрів України створив організаційний комітет, який вестиме підготовку і проведення заходів щодо створення Меморіалу українських героїв у Києві.

Відповідне рішення уряд ухвалив 3 червня.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе стала головою оргкомітету.

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Відповідному комітету потрібно впродовж місяця розробити та затвердити план заходів щодо створення Меморіалу українських героїв, а також провести архітектурний конкурс та визначити розміщення меморіалу у Києві.

Також розроблятиметься концепція самого проекту.

Реалізація цього проекту дозволить вшанувати пам’ять про воїнів, які боролися за свободу, незалежність та територіальну цілісність України проти російської агресії.

У травні президент України Володимир Зеленський анонсував створення проекту меморіальних символів. Планується розмістити чотири дзвони на території України.

У Луганській області хочуть встановити дзвін Пам’яті, на Закарпатті будуть ставити дзвін Перемоги на місці вигнання загарбників, у Донецьку – дзвін Миру, у Сімферополі – дзвін Єдності.