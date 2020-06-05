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Факты / Украина

В перестрелке в Броварах участвовали работники 4 охранных фирм

Работники четырех охранных фирм в Броварах участвовали в перестрелке 29 мая, определили следователи Национальной полиции.

Лицензии фирм ООО Профохорона, ООО Охранная группа Киев-центр, ООО ДВ-Секьюрити, ООО Охранная группа Форт-3 были аннулированы, сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Охранники, которые работают на указанные фирмы, неоднократно были замечены во время массовых акций, где применялись незаконные действия, добавили в МВД.

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Перестрелка в Броварах

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка из-за конфликта между перевозчиками, которые не поделили междугородные маршруты. Конфликт решать приехали около сотни человек, большую часть из которых полиция уже установила. Также правоохранителям известны имена заказчиков.

В результате стрельбы пострадали три человека, двое из которых с огнестрельными ранениями оказались на больничных койках.

Правоохранители открыли четыре уголовных производства, 20 участников конфликта взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

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