У перестрілці в Броварах брали участь працівники 4 охоронних фірм

Працівники чотирьох охоронних фірм у Броварах брали участь у перестрілці 29 травня, визначили слідчі Національної поліції.

Ліцензії фірм ТОВ Профохорона, ТОВ Охоронна група Київ-центр, ТОВ ДВ-Сек’юріті, ТОВ Охоронна група Форт-3 було анульовано, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Охоронці, які працюють на вказані фірми, неодноразово були помічені під час масових акцій, де застосовувались незаконні дії, додали в МВС.

Читайте: Аваков взяв під особистий контроль справу про стрілянину в Броварах

Перестрілка у Броварах

29 травня у Броварах Київської області сталася стрілянина через конфлікт між перевізниками, які не поділили міжміські маршрути. Конфлікт вирішувати приїхали близько сотні осіб, більшу частину з яких поліція вже встановила. Також правоохоронцям відомі імена замовників.

Внаслідок стрілянини постраждали троє осіб, двоє з яких із вогнепальними пораненнями опинилися на лікарняних ліжках.

Правоохоронці відкрили чотири кримінальних провадження, 20 учасників конфлікту взяли під варту на два місяці без права внесення застави.