Кто может возглавить Министерство образования: Зеленский назвал три кандидатуры

Президент Владимир Зеленский назвал имена тех, кто может возглавить Министерство образования Украины.

Украинский гарант озвучил трех кандидатов на должность министра: глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, руководитель Аппарата Офиса президента Алексей Днепров, ректор Черниговского университета Сергей Шкарлет.

— Я встретился со многими ректорами, около 30-40. Все они предложили мне такие кандидатуры, — заявил президент.

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По его словам, 10 июня он посетит Чернигов и познакомится с ректором университета Сергеем Шкарлетой.

— Приду в университет и просто хочу посмотреть, как он выглядит. Я хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек, — отметил Владимир Зеленский.

Верховная Рада Украины 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. В тот же день парламентарии назначили правительство Дениса Шмыгаля. Рада голосовала за всех министров пакетом. Однако место главы Министерства образования осталось вакантным.

С марта обязанности министра образования исполняет Любомира Мандзий.